SanitÃ , Tac rotta a Termoli, al Cardarelli risonanza magnetica nucleare sul piazzale

Le liste d’attesa sono già quello che sono. Tempi fuori logica per analisi diagnostiche spesso decisive, centinaia di giorni per eseguire controlli ed esami. A questo si deve aggiungere anche il sovraccarico di lavoro per macchinari non proprio dell’ultimo grido. A Termoli la rottura della Tac ha mandato in affanno l’ospedale e costretto la direzione sanitaria del San Timoteo a predisporre un piano d’emergenza.

I pazienti in attesa di esami sono stati trasferiti in altri ospedali della regione. Alcuni, invece, hanno accettato di essere spostati oltre confine, in Abruzzo e in Puglia. I tecnici dovranno sottoporre il macchinario a delle verifiche prima di ripristinarne la funzionalità.

Uno scenario meno complicato, ma pure con qualche fastidio, quello dei pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso, che dovranno eseguire l’esame della risonanza magnetica nucleare. Gli esami verranno effettuati in un’apparecchiatura mobile sostitutiva, collocata nel piazzale antistante l’ospedale.

Il provvedimento, firmato dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Maria Virginia Scarfato, prevede un accordo di collaborazione con la struttura sanitaria Gemelli spa per garantire la continuità dell’assistenza e limitare al massimo i disagi per l’utenza. Al Cardarelli, infatti, sono iniziati i lavori di adeguamento per l’installazione di una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica nei locali della Radiodiagnostica, la durata prevista dei lavori è di circa 120 giorni. Tra 4 mesi la nuova apparecchiatura dovrebbe entrare in funzione