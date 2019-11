Raccolta differenziata a Campobasso. Nuovo step annunciato dall’Assessore Comunale Simone Cretella. Dal 10 dicembre si partirà nel quartiere San Giovanni e si stanno tenendo, in queste settimane, diversi incontri, per informare i cittadini del quartiere La volontà dell’amministrazione , fanno sapere da Palazzo San Giorgio – è migliorare e affrontare i problemi dell’espansione progressiva della raccolta differenziata a tutte le zone della città.

In molti hanno partecipato agli incontri nei giorni scorsi a cui ha partecipato, nel quartiere San Giovanni l’assessore all’ambiente Cretella. “Siamo consapevoli come amministrazione – ha detto – di essere appena all’inizio e che la strada da fare è ancora tanta; in questi giorni il personale incaricato sta completando la fase di censimento e consegna dei contenitori alle famiglie che stanno rispondendo con grande entusiasmo e spirito di collaborazione.

Completate tutte le fasi preliminari, – ha spiegato ancora – il 10 dicembre partirà il nuovo sistema di raccolta nel quartiere San Giovanni – e contestualmente verranno rimossi i cassonetti stradali. Uno sforzo importante, anche finanziario, che ci apprestiamo a fare nella consapevolezza di dover risalire al più presto la classifica nazionale in materia di gestione dei rifiuti che ci vede, purtroppo, ancora tra le ultimissime città italiane e con percentuali bassissime.

Serve uno scatto d’orgoglio e di senso civico – ha concluso Simone Cretella – perché Campobasso merita certamente di più ed ognuno deve fare la sua parte, solo insieme si vince.”