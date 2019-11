Lilt Cb, convocata l’assemblea dell’associazione per elezione Consiglio provinciali e organi controllo

Il dottor Giovanni Fabrizio, Presidente della Sezione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, avendo avuto mandato dal Consiglio Direttivo Sezionale convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per il giorno 28 novembre 2019 alle ore 8,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione alle ore 8.30 del giorno 29 novembre 2019 presso la sede della LILT in via Mulinello n. 1 (ex Dispensario antitubercolare) con un unico punto all’ordine del giorno:

Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale e dell’Organo di controllo

I soci che vogliono prendere visione del “Regolamento elettorale” possono recarsi dal lunedì al venerdì e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Segreteria della sede sociale.

La presentazione delle liste elettorali potrà essere fatta il giorno 27 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede di Via Molinello n.1 che resterà appositamente aperta, al socio presentatore verrà rilasciata, a cura della segreteria, ricevuta dell’avvenuto deposito della lista.

Il presente avviso di convocazione dell’Assemblea verrà affisso nei locali dell’Associazione, pubblicato sul sito web, invio tramite mail/WA e sui quotidiani a diffusione provinciale.