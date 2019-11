Come ottenere il Sismabonus e l’Ecobonus, sabato incontro a Isernia

Nel centro nord sono già numerosi i progetti per mettere in sicurezza le case e per ridurre i consumi energetici. Nel meridione, invece, non tutti stanno cogliendo questa opportunità offerta dal Governo. Prendendo spunto da queste considerazioni, il Comune di Isernia ha organizzato un incontro – in programma sabato mattina all’auditorium – per spiegare ai cittadini cosa prevedono il sismabonus e l’ecobonus e quali sono le modalità per richiederli.

All’incontro – in programma sabato nella sala conferenze dell’auditorium di Isernia, a partire dalle 9.30 – interverranno esperti e professionisti provenienti da diverse regioni italiane. Per i cittadini, ma anche per gli amministratori di condominio, è importante esserci. Ma non solo loro, anche le società possono accedere a tali benefici. Il convegno «Diamoci una scossa 2019. Novembre mese della prevenzione sismica, Sismabonus ed Ecobonus, cosa prevedono e come richiederli”, è stato organizzato dall’assessore all’urbanistica del Comune di Isernia Cesare Pietrangelo, con la collaborazione dell’Ordine degli ingegneri, l’Ordine degli architetti, il Collegio dei geometri, l’Unimol, l’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei geologi del Molise.