E ‘ una delle istituzioni della città. Un pezzo di storia che oggi rischia, almeno in parte, di finire in soffitta. Il Circolo Sannitico, come è accaduto per altri immobili di proprietà della Provincia, è stato messo in vendita dall’amministrazione di via Roma. Problemi di cassa, da sopperire con la cessione di un patrimonio immobiliare di notevole valore.

Lo stabile che ospita il glorioso circolo cittadino ne fa appunto parte. Sono innumerevoli le personalità che hanno attraversato quei saloni, soggiornato e cenato in quelle stanze. Perfino Primo Carnera, fresco campione negli Stati Uniti, fu ospite di una cena di gala, dopo una esibizione in mezzo a una fola straripante sul campo in carbonella del Vecchio Romagnoli.

Il Circolo Sannitico fu anche sede del comando del Royal Canadian Regiment, durante la permanenza a Campobasso delle truppe alleate negli anni della liberazione, dopo il 14 ottobre del 1943.

Feste, cenoni, attività ricreative, ma soprattutto punto di riferimento delle iniziative culturali della città, tra mostre di pittura e fotografiche. Il meglio del panorama culturale è passato da lì.

La pinacoteca, ospitata nello stesso immobile, non fa parte del pacchetto messo in vendita. E i soci del circolo sannitico sono comunque garantiti da altri spazi. Tuttavia, al Comune di Campoabsso ci sono già iniziative bipartisan per evitare che la gestione del palazzo finisca in mani private. Il gruppo del Pd ha formulato la proposta d’acquisto da parte del Comune chiedendo all’amministrazione e alla Regione di acquistare i locali affinché restino di uso pubblico per fini culturali.

I consiglieri del centrodestra hanno chiesto al sindaco di evitare la chiusura dei locali o di impedire l’arrivo dei privati. Ma soprattutto di far calare il sipario su un luogo così importante nella storia della città