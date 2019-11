Paura nella notte a Campobasso a causa dell’esplosione di un ordigno, forse una bomba carta, collocato davanti alla vetrina di un negozio nella centralissima via Roma. In frantumi anche i vetri di diverse abitazioni della zona. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine che hanno eseguito rilievi. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco per la bonifica dell’area.