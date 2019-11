Festa Unità Nazionale e Forze Armate, la cerimonia a Isernia

Dopo la messa celebrata in cattedrale dal vescovo mons. Camillo Cibotti, dal centro storico le autorità, le scolaresche, i cittadini e i rappresentanti delle associazioni hanno raggiunto in corteo la piazza dedicata alla medaglia d’oro tullio tedeschi. Al prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, come sempre è stato affidato il compito di passare in rassegna lo lo schieramento. Subito dopo la rituale deposizione delle corone d’alloro ai piedi del monumento ai caduti. Un doveroso omaggio a chi ha combattuto per la patria, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale che svolgono anche oggi le forze armate e le istituzioni.