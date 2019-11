C’è anche un ex collaboratore della parlamentare molisana di Italia Viva Giuseppina Occhionero, tra le cinque persone arrestate su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, nell’ambito dell’operazione Passpartout. Si tratta di Antonello Nicosia, 48 anni, trapanese, esponente dei Radicali Italiani. E’ accusato di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, l’uomo, nel corso di alcune ispezioni condotte con la Occhionero all’interno di diverse carceri siciliane, avrebbe recapitato messaggi mafiosi fuori dai penitenziari per ordine di Cosa Nostra.

Grazie al suo rapporto di collaborazione con la Occhionero, Nicosia riusciva ad entrare nelle carceri e a incontrare i capimafia, anche quelli sottoposti al regime 41 bis, portando all’esterno i loro messaggi agli affiliati al clan dei Messina Denaro.

La notizia è rimbalzata anche in Molise e la deputata di Italia Viva, estranea ai fatti, ha immediatamente diffuso una nota con la quale prende le distanze da Nicosia. “La collaborazione con me, durata solo quattro mesi, era nata in virtù del suo curriculum, in cui si spacciava per docente universitario oltre che di studioso dei diritti dei detenuti. Non appena ho avuto modo di rendermi contro che il suo curriculum e i suoi racconti non rispondevano alla realtà – ha spiegato – ho interrotto la collaborazione. Le visite in carcere peraltro sono parte del lavoro parlamentare, a garanzia dei diritti dei detenuti e di chi vi lavora”, ha precisato la Occhionero, che si è detta profondamente amareggiata. “Ma la giustizia farà il suo corso – ha proseguito – Mi auguro nel più breve tempo possibile. Pur essendo del tutto estranea alla vicenda – ha concluso la parlamentare – sono comunque a disposizione della magistratura per poter fornire ogni elemento che possa risultare utile alle indagini”.