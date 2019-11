Il 19 novembre nuovo blocco dei trasporti su gomma a livello regionale, dopo quello del 25 ottobre. 24 ore di stop con la garanzia di sole due fasce orarie. Questo perché, fanno sapere i sindacati, le emergenze sono rimaste tutte sul piatto. Per dirla con Cgil, Uil, Uilm e Ugl si registra un “sostanziale immobilismo delle Istituzioni regionali rispetto alle gravi problematiche del settore”. Problemi che da anni affliggono il trasporto su gomma ma che, a quanto pare, nessuno vuole risolvere: non c’è una pianificazione- dicono i sindacati- e manca una riforma che darebbe nuova vita ad un servizio obsoleto e farebbe superare la prassi delle continue proroghe. Per non parlare poi di anni di ritardi sulla corresponsione degli stipendi, parco macchine vetusto, proliferare del numero di imprese che operano nel settore, allo stato attuale circa 30. “Non si è nemmeno in grado di garantire la sicurezza a chi viaggia a bordo dei pullman, dicono i sindacati. Mezzi che sono anche fuori legge perché inquinanti.

Gli utenti fruiscono di condizioni da paese incivile- dice la Faisal Cisal- e i dipendenti hanno, nello stesso tempo, le condizioni economiche peggiori, secondo dati nazionali, mentre la regione fruisce, come da ultimo riparto dello Stato, la somma di quasi 90 euro per abitante, la quarta più elevata d’Italia. La regione è costretta ad aggiungerne poi altrettanti, per cui la spesa per residente sale ad € 188, la più alta a livello nazionale. E quindi verrebbe logico pensare, scrive Faisal Cisal, che la spesa è più onerosa dove le imprese sono inefficienti.

Intanto il sindaco Gravina fa sapere che nella città di Campobasso la Seac continuerà a gestire il servizio di trasporto fino alla fine del 2019: la giunta infatti ha concesso una proroga fino a tale data. Tutto “per evitare sospensioni o interruzioni che creerebbero disagi nonché seri problemi a lavoratori, studenti, imprese e conseguenze anche sulla sicurezza veicolare e pedonale nonché sull’ordine pubblico”.