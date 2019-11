Ricerche ancora in corso ad Isernia da parte dei vigili del fuoco di una persona che potrebbe essersi buttata dal ponte Cardarelli. A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi che avrebbero visto, ma non con certezza, colpa della visione ridotta dal maltempo, un uomo scavalcare la ringhiera del ponte. Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. I pompieri si sono calati dal ponte, ma finora le ricerche, che vanno avanti da ieri sera, non hanno avuto esito.

I residenti della zona fanno presente che nelle vicinanze del ponte sono presenti delle telecamere e si chiedono come mai non siano funzionanti. In un caso come questo, sarebbero state certamente utili, per escludere o confermare in pochi minuti la possibile presenza di un uomo sul ponte.