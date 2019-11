Franco Ciampitti, scrittore e giornalista isernino è noto non solo per essere l’autore de “Il tratturo” – per molti il suo scritto più importante – ma anche per aver pubblicato romanzi quali “Novantesimo minuto”, per conto della Gazzetta dello Sport. Un volume di grande successo, che vanta una decina di riedizioni. A poco più di trent’anni dalla sua scomparsa, un po’ a sorpresa sono spuntati dal nulla due suoi inediti, La rete bianca e campioni del mondo. Merito dello studioso originario di Monteroduni Giambattista Faralli. Amico fraterno di Ciampitti, ha recuperato questi scritti scartabellando tra i documenti ricevuti in dono proprio dallo scrittore isernino. Edito da “Terzo Millennio”, con il sostegno di Melfi Gruppo Alexa, il volume curato da Faralli è stato presentato durante un incontro organizzato nelle sede de liceo classico Fascitelli di Isernia. Le due opere sono state scritte tra i 1939 e il 1940. “Campioni del mondo” traccia il profilo di atleti di varie discipline sportive, mentre “La rete bianca” è un romanzo breve ma intenso, sospeso tra realtà e follia.