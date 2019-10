E’ morto questa mattina a Teramo Roberto Fagnano. Lo ha stroncato un infarto che, con molta probabilità lo ha colpito poco prima delle 8. A quell’ora, infatti, la donna delle pulizie lo ha trovato a terra privo di sensi. Avvisati i soccorsi, i medici del 118 hanno tentato le manovre del caso per rianimarlo e poi lo hanno trasportato in condizioni disperate in ospedale. L’avvocato di Campobasso, 56 anni, è morto poco prima delle 10. In Abruzzo, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale dell’Asrem di Teramo, svolgeva le mansioni di direttore generale della sanità regionale.

Stimato e benvoluto, Roberto Fagnano lascia la moglie Valeria e due figli. A Campobasso è stato consigliere comunale e dirigente della Regione Molise. (seguono aggiornamenti)