Agnone. Il Cittadino c’è: bloccate la bozza del nuovo piano sanitario o il Caracciolo morirà

Per il cittadino c’è questa è l’ultima chiamata Ai politici, ai sindaci e alla gente che vive in Alto Molise e nell’Alto Vastese. Se non si mettono subito in atto iniziative forti, la nuova bozza del piano sanitario decreterà la fine del Caracciolo, perché il cosiddetto ospedale di comunità tutto è tranne che un ospedale. Questo, in sintesi, il disperato appello lanciato ai commissari e alla classe politica dalla referente del comitato, Enrica Sciullo, durante un incontro organizzato ad Agnone. Presente all’incontro anche Giovani Di Nucci, unico primario dell’unico reparto rimasto al Caracciolo, quello di medicina. Ma la carenza di personale e i pensionamenti non lasciano presagire nulla di buono per questo servizio. Invertire la rotta è difficile, ma non impossibile. Intanto occorre riconfermare lo status di ospedale di area disagiata. Dopodiché bisogna puntare sui concorsi, facendo però capire chiaramente che il Caracciolo avrà un futuro. La bozza del piano circola già da tempo – ha detto il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio – ma non è detto affatto che andrà in porto, “anche perché nel frattempo sono cambiate tante cose (governo e commissario, ndr). L’amministrazione si sta muovendo, lo stesso ha fatto il consigliere regionale Greco. Abbiamo ricevuto rassicurazioni. Medicina? Non chiuderà. Siamo al lavoro per trovare una soluzione”.