Isernia. Guida contromano, aveva un tasso alcolico 5 volte superiore al limite massimo consentito

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dal Questore di Isernia Roberto Pellicone, personale della Squadra Volanti ha proceduto a mirati controlli sulle principali arterie viarie del Comune di Isernia, riscontrando numerose infrazioni al Codice della Strada. Nello specifico, nel corso del pomeriggio del 21 ottobre, gli agenti hanno fermato un’auto che procedeva contromano su Viale dei Pentri. Alla guida un 46enne di San Salvo che è stato immediatamente fermato e fatto accostare sul bordo della carreggiata mettendo, così, in sicurezza la circolazione stradale. Dai controlli effettuati, vista anche la sua deambulazione barcollante oltre al linguaggio sconnesso e farfugliante, gli operatori della Volante, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale, mediante l’utilizzo di etilometro, hanno accertato un tasso alcolemico 5 volte superiore rispetto al limite previsto.

L’uomo ha riferito agli agenti di essere partito da San Salvo diretto in Campania e di aver fatto tappa ad Isernia per incontrare un amico. Gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, procedendo all’immediato ritiro della Patente di guida e al sequestro del veicolo, affidato ad una ditta specializzata.