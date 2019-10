Santa Maria del Molise. Colpito alla testa da un albero mentre taglia la legna, muore 67enne di Macchiagodena

Tragedia nella campagne di Santa Maria del Molise, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre. Un uomo di 67 anni, originario di Macchiagodena (G.N. le sue iniziali), ha perso la vita mentre stava facendo la legna in località Ripa dei Forti. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito alla testa dal ramo di un albero che lui stesso aveva tagliato. A dare l’allarme i suoi familiari. Erano preoccupati, poiché l’uomo non era rincasato, come di consueto, all’ora di cena. Quando in tarda serata i primi soccorritori sono arrivati nel terreno indicato, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri. A loro è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se sembrano non esserci dubbi sulla causa del decesso. La caduta dell’albero non ha lasciato via di scampo al 67enne, provocandogli un trauma cranico che purtroppo è risultato fatale. La notizia della morte di G.N. si è subito diffuso a Santa Maria del Molise e a Macchiagodena, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato da tutti.