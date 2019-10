Termoli: trasporto disabili, tessere riammesse temporaneamente. Comune chiede tavolo urgente

Da oggi sulle circolari di Termoli sono di nuovo accettate le tessere di libera circolazione, quelle cioè con cui i disabili possono viaggiare gratis. Un diritto che dal primo ottobre era stato loro negato dalla Gtm, la società che gestisce il servizio, come forma di protesta contro la Regione che da due anni non liquida i rimborsi sulle tessere. Da ormai 5 mesi inoltre l’azienda non riceve nemmeno i contributi previsti per il servizio di trasporto pubblico locale e se le cose non dovessero cambiare a breve non potranno essere garantiti più nemmeno gli stipendi. Del caso nei giorni scorsi si era interessata l’opposizione di centrosinistra che aveva richiamato anche il Comune di Termoli alle sue responsabilità. La Gtm ora ha deciso di riammettere le tessere, ma solo temporaneamente. “Dal Comune ci hanno comunicato di aver chiesto alla Regione un incontro urgente e per ora abbiamo ripristinato il servizio – ha spiegato l’amministratore Giuseppe Larivera – ma se entro fine mese non cambia nulla dal primo novembre saremo costretti a rifiutare di nuovo le tessere”. L’assessore comunale ai trasporti Enzo Ferrazzano ha confermato di aver chiesto con una lettera un tavolo urgente con Regione, Comune e azienda per capire come risolvere il trasferimento dei contributi. “Ho dovuto inviare una comunicazione formale perché a voce dalla Regione mi avevano detto che avrebbero risolto, ma purtroppo non è stato così. Se entro 15 giorni non ci convocheranno, decideremo il da farsi” fa sapere Ferrazzano. Il nodo della questione per il momento, dunque, è solo rinviato.