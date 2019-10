Campobasso- Scuole sicure, l’argomento torna in Consiglio comunale. Il sindaco: abbiamo ereditato una situazione difficile

Resta un tema caldo quello della sicurezza degli edifici scolastici di Campobasso. Un problema annoso, scoppiato con tutta la sua gravità nel corso dell’amministrazione Battista. Il sindaco, all’epoca, fu costretto a chiudere diversi plessi scolastici perché considerati insicuri dal punto di vista sismico. E in quella occasione la Giunta comunale commissionò ai tecnici dell’università di Perugia in un primo momento e successivamente a quelli dell’Unimol uno studio sulla vulnerabilità sismica. Il responso ha tracciato un quadro desolante oltre che estremamente preoccupante. Il tema è stato affrontato in mattinata nel corso della seduta monotematica, chiesta dai consiglieri di opposizione per fare chiarezza e capire a che punto sono gli interventi programmati. Ad assistere ai lavori anche il comitato genitori della scuola di Mascione, che è stata demolita in attesa di essere ricostruita. L’assessore ai Lavori pubblici ha reso noto l’esito dello studio sulla vulnerabilità sismica sugli edifici della materna di via Crispi, su quella di via Jezza, e sulla D’Ovidio, fotografando un quadro preoccupante. Infatti il sindaco Gravina ha annunciato il trasferimento, a partire dal prossimo anno degli alunni del nido all’interno della Petrone. Nel frattempo saranno programmati interventi di adeguamento sismico degli altri edifici cittadini. Ma la lista è lunga e le risorse sono quelle che sono. “Abbiamo trovato una situazione difficile – ha dichiarato il sindaco – procederemo per tappe, stabilendo delle priorità”.