Venafro, Alfredo Ricci esulta: “Otto milioni ottenuti in pochi giorni dalla mia amministrazione”

Conferenza stampa a Venafro per comunicare il finanziamento Cis per 3 milioni di euro destinati al centro storico e il finanziamento del ministero dei Beni Culturali di 5 milioni di euro per il recupero dell’antico Palazzo di San Francesco. Un risultato importante per Venafro che lo scorso luglo, invece, era stata tagliata fuori dal Cis. «Siamo riusciti a portare a casa 8 milioni di euro per il centro storico in una settimana – ha commentato il sindaco Alfredo Ricci che ha continuato – Abbiamo puntato su un progetto che parte dal patrimonio storico e culturale della nostra città e punta all’accessibilità, alla percorribilità e all’attrattività del nostro borgo antico in una logica di sviluppo turistico strategico». Tre Milioni di euro ufficializzati ieri dopo la venuta di Conte in Molise per l’ammodernamento del centro storico e il rifacimento della pavimentazione e di tutti i servizi. E altri cinque milioni di euro per il restayling di Palazzo San Francesco nel pieno del centro storico cittadino. Otto Milioni di euro in una settimana. Ricci esulta così: “I Miei avversari hanno bisogno di un Malox per i bruciori di stomaco”.