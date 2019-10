Incidente sulla Statale 17 all’altezza di Bojano: due morti e tre feriti. Grave un 15enne

Ancora sangue sulle strade molisane. E’ di due morti il bilancio della tragedia che si è consumata sulla Statale 17, all’altezza dello svincolo per Bojano. Un terribile incidente che ha coinvolto tre auto. Hanno perso la vita Tonino Angelini, di 77 anni e Gennaro Caraviello di 21 anni, entrambi di Bojano. Lo scontro, violento, tra due Fiat Punto che provenivano da direzioni opposte. Su una il 77enne con la moglie e il nipote di 15 anni, che andavano verso Bojano. Sull’altra il giovane alla guida, con la madre. Andavano verso Campobasso. Da una prima ricostruzione e anche dalle testimonianze di chi ha assistito all’incidente, pare che la Punto di Angelini abbia travolto i delimitatori che errano sulla carreggiata, non visti. Era già buio L’auto ha iniziato a sbandare, finendo contro l’altra Punto che sopraggiungeva, la quale a sua volta ha colpito una Golf prima di schiantarsi contro il guard rail e un paletto.

Lo scenario che si è presentato ai soccorritori terribile e straziante. Sul posto tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Olre all’Anas. A nulla è servita la corsa in Ospedale per il giovane Gennaro. Troppo gravi le ferite alla testa causate dall’impatto e dal guard rail. Era deceduto anche Tonino Angelini, rimasto incastrato nella macchina ribaltata. Sua moglie e suo nipote, finiti fuori dall’auto, sono stati portati in Ospedale. Il ragazzino in condizioni molto gravi, in rianimazione, in coma.. La madre di Gennaro, uscita da sola dalla macchina, insanguinata, ha chiesto subito aiuto, accortasi della gravità della situazione. Illeso e shoccato il conducente della Golf.

Gli sguardi attoniti degli automobilisti fermi, durante le operazioni, laboriose e lunghe, dei Vigili del Fuoco. I Carabinieri di Bojano hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica. C’erano anche gli uomini dell’Anas. La strada bloccata a lungo e traffico deviato.

Gennaro Caraviello era un giovane arbitro, sportivo, tirocinante infermiere e con la madre, infermiera, stava andando proprio al Cardarelli. Tonino Angelini, invece, era un ex poliziotto e autista. Entrambi molto conosciuti e stimati a Bojano, che piange, adesso, altre due vittime della strada.