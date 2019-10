Contratto di sviluppo: giudizi favorevoli, ma anche critiche

“Siamo qui per dare concretezza al piano di sviluppo e rilancio del Molise”. Sono state le parole del Premier Conte con le quali , prima e Isernia e poi in Prefettura a Campobasso, ha sottolineato la firma del contratto di sviluppo, con 153 progetti approvati e finanziati per un investimento complessivo di 220 mln. Il tema, strettamente legato ai problemi delle aree interne molisane, dello spopolamento, della mancanza di lavoro, è stato affrontato a Moby Dick. Emergenze da risolvere, dunque, ma i sindaci che hanno ricevuto la promessa di finanziamento per i loro progetti, nello specifico Roberto Gravina, di Campobasso, Alfredo Ricci di Venafro e Giuseppe Notartomaso di Campodipietra, ritengono la firma del cis un primo passo importante per rilanciare lo sviluppo anche nelle aree interne. Fiduciosa nella bontà dell’iniziativa anche la segretaria regionale della Uil Tecla Boccardo che però non ha risparmiato critiche alla politica regionale.

Diversi sindaci e altri soggetti esclusi dal finanziamento del Cis hanno disertato l’incontro in Prefettura a Campobasso con il premier Conte, nonostante l’invito ricevuto, criticando, duramente il metodo e il merito utilizzato per la selezione dei progetti. E’ il caso del sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele e del promotore del progetto per l’aviosuperfice nella piana del Matese, Emilio Carosella

Critica anche la capogruppo del Pd in consiglio regionale Micaela Fanelli, intervenuta telefonicamente, la quale ha annunciato il coinvolgimento della delegazione del suo partito nel consiglio dei Ministri per fare chiarezza sui criteri utilizzati per selezionare i progetti. Pompilio Sciulli, presidente dell’Anci, ha chiesto interventi più mirati per le aree interne soggette a drammatico spopolamento.