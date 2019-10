Cis, Conte in Molise firma con i sindaci 153 progetti finanziati

È atterrato a Isernia col suo elicottero con circa due ore di ritardo, ma Giuseppe Conte pice decisamente alla gente che lo ha prontamente perdonato. Selfie e applausi per il premier che, all’entrata e all’uscita dall’Auditorium Unità d’Italia di Isernia per l’incontro con 650 studenti delle superiori, si è trattenuto diversi minuti con gli isernini. Il capo del governo, subito dopo, si è fermato a pranzo alla Cooperativa Lai “Lavoro anche io”, che si occupa di integrazione lavorativa per i ragazzi con disabilità. Infine la seconda tappa del suo tour molisano, alla prefettura di Campobasso per la firma dei contratti Cis con i sindaci della regione: “È un percorso iniziato otto mesi fa, ha detto Conte, sono arrivati centinaia di progetti, con il vostro entusiasmo ci avete messo in imbarazzo. Noi abbiamo costituito una commissione molto articolata, abbiamo chiesto a Invitalia di lavorare sodo. Questo è un progetto corale, e deve essere corale perché riguarda l’intera comunità regionale. Abbiamo selezionato 153 progetti, su 91 comuni, 96 da stakeholders vari. C’è una grande rappresentazione di questa comunità”.