Ottobre rosa con la Lilt e Asrem, visite gratuite e tante iniziative: tutte le informazioni

Iniziative promosse dalla Sezione di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T. – CB) con ASREM e Regione Molise nella Provincia durante il mese di ottobre.

– Domenica 13 – 20 – 27 Ottobre – ore 9.00/13.00 – VISITE GRATUITE DI

PREVENZIONE ONCOLOGICA (senologiche e ginecologiche) – Ospedale Cardarelli CB – Ospedale S. Timoteo Termoli – Ospedale Vietri Larino su prenotazione al n. 0875.714008.

L’obiettivo principale è quello di promuovere e sostenere gli SCREENING che la Regione

Molise e l’ASREM stanno attuando nel Molise in modo da aumentarne la partecipazione.

Domenica 13 Ottobre – Piazza Monumento a Termoli – ore 9.00/13.00

GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE – Liberi di camminare – organizzata da ASD Sentieri

Olistici con il patrocinio della LILT CB – Legambiente Molise – Comune di Termoli

Durante l’evento attività di raccolte di plastica e rifiuti e approccio camminata consapevole

– Sabato 19 Ottobre – ore 19.00 – Castello Svevo

Illuminazione di ROSA e distribuzione opuscoli informativi e raccolta adesioni alla LILT CB

– Domenica 13 e 20 Ottobre – ore 9.00/13.00 – Ospedale S. Timoteo Termoli

Visite dermatologiche femminili prenotate con progetto “SE HAI CARA LA PELLE”

– Lunedì – Mercoledì – Venerdì – ore 15.30 – Parcheggio Campo sportivo

Parco Comunale – Nordic Walking e passeggiate libere assistiti da istruttore specialista

– Mese di ottobre – Incontri formativi per docenti sul programma scolastico presso

Scuole aderenti al Progetto “Guadagnare salute con LILT-MIUR”

– Domenica 3 novembre 2019 – ore 9.00 – Piazza Monumento a Termoli – Chiusura

“Mese Rosa della Prevenzione” con la CAMMINATA IN ROSA

Iniziative permanenti di assistenza ai pazienti oncologici

– SPORTELLO ONCOLOGICO presso l’ ONCOLOGIA del P.O. di Termoli (Pianterreno) rivolto a

rispondere alle esigenze dei Pazienti Oncologici e dei loro Famigliari

– TRASPORTO GRATUITO DEI PAZIENTI AI CENTRI DI TERAPIA e del servizio “PARRUCCHE GRATUITE“ alle pazienti con Alopecia da Chemioterapia.

SCARICA LA LOCANDINA:

ottobre rosa Lilt locandina 2019