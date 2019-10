Isernia. Teatro, confronto tra gli studenti del Manuppella e i protagonisti della Divina Commedia

Dopo il grande successo riscosso nelle tappe proposte nelle principali città italiane, la Divina Commedia opera musical torna a Isernia, ma stavolta per entrare nelle scuole. Durante il seminario con gli studenti dell’Isis Cuoco-Manuppella, è stata proposta una chiave di lettura diversa, originale, del capolavoro di Dante. Un testo grandioso che – nonostante sia stato scritto nel trecento – colpisce per la sua modernità, ha sottolineato Andrea Ortis, coautore, regista e interprete di Virgilio nella rappresentazione. Gli studenti isernini hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche con l’attore Antonello Angiolillo, interprete di Dante. Una vera e propria lezione quella proposta ai ragazzi, che non ha la pretesa di sostituirsi alla didattica tradizionale, bensì di affiancarla, aiutando a comprendere il senso di un’opera davvero complessa. Tra i protagonisti del seminario e dell’opera che a gennaio sarà riportata in scena, partendo sempre dall’auditorium di Isernia, c’è anche Lara Carissimi, produttore esecutivo e scenografo della Divina Commedia.