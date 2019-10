Il passaggio di Celestino V, martedì il corteo storico passa per Isernia

Tre giorni pieni di appuntamenti con quello finale, il pomeriggio del 15 ottobre alle 16 con la rappresentazione storica in costumi dell’epoca, del passaggio per Isernia del Papa Santo, Celestino V, nell’ottobre del 1294.

Una rievocazione in costume dal costo di 40mila euro, finanziata interamente dalle casse del comune, visto che la Regione, ha scelto di non rispondere neanche alle giuste richieste di Palazzo San Francesco. Quando si tenta di dare alla cultura la giusta visibilità, come in questo caso, con un’appuntamento di grosso richiamo turistico, spesso bisogna fare da soli, come ha spiegato l’assessore Eugenio Kniahynicki.

Gli appuntamenti: si comincia domenica mattina alle otto, con la camminata organizzata da Italia Nostra, Istituto Tecnico Fermi e Diocesi, tra Acquaviva d’Isernia e Isernia, venti chilometri a piedi. Lunedì poi alle 16 convegno alla Diocesi dal tema “Sulle orme di Celestino”, infine martedì 15 rievocazione del passaggio del Papa Santo con i costumi realizzati dal Musec di Isernia, specializzato nella ricerca di come vestivano le genti molisane del passato.