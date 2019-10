Giornate FAI d’Autunno: Domenica 13 l’ottava edizione

L’evento, che Domenica 13 ottobre registra l’ottava edizione, è finalizzato a sostenere la campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”.

Commissione Europea, MIBAC, tutte le regioni italiane e le Province Autonome patrociniano l’iniziativa, che annovera anche la media partnership di TG1, RAI TGR E RAI NEWS24. In tutta Italia, guidati dai Volontari Fai e dagli Apprendisti Ciceroni sarà possibile visitare 700 luoghi o percorrere, in tutto o in parte, 140 itinerari a tema.

“In occasione dell’ottava edizione delle Giornate FAI d’Autunno – fa sapere il capo delegazione di Campobasso del Fondo Ambiente Italiano, Dosolina Tirabasso – i visitatori che intenderanno partecipare all’iniziativa saranno accompagnati alla scoperta di Torella del Sannio, della sua storia e del suo presente“.

L’itinerio guidato prevede la visita al Castello, alla Casa Museo “Elena Ciamarra” e il laboratorio artistico di Fernando Izzi.

Il punto di accoglienza è in Piazza San Rocco, a Torella, da dove partirà la visita guidata, che toccherà dapprima il Castello/Casa Museo, proseguirà al laboratorio artistico di Fernando Izzi, il quale presenterà le sue creazioni artistiche e i bozzetti dei lavori realizzati.

Orario: mattina 10:00/13:00 – pomeriggio 15:00/17:30

Per informazioni e contatti:campobasso@delegazionefai.fondoambiente.it tel. 347.5929317

Facebook: https://www.facebook.com/faidelegazionecampobasso/

https://www.facebook.com/events/253337821994633/