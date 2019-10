Venerdì 11 ottobre il Premier Conte di nuovo in Molise per il Cis. In mattinata sarà a Isernia e nel primo pomeriggio a Campobasso

E’ ufficiale, il Premier Giuseppe Conte, Venerdì 11 ottobre sarà per la terza volta in Molise, per la firma ufficiale del Contratto istituzionale di Sviluppo. Due le tappe pianificate: la prima a Isernia e la seconda a Campobasso. Alle 11 e 30, il Presidente del consiglio sarà all’Auditorium di Isernia per incontrare gli studenti delle scuole cittadine, struttura, peraltro, tra le opere finanziate dal Cis con 13 milioni di euro per il completamento. A seguire Conte visiterà la Cooperativa Lai, Lavoro Anch’io.

Quindi il Premier si sposterà a Campobasso, nel primo pomeriggio. L’arrivo in Prefettura, come ufficializzato in una nota di Palazzo di governo, è prevista per le 14.45. Qui, alla presenza delle autorità istituzionali regionali, incontrerà di nuovo i Sindaci, le Associazioni e gli Enti che hanno partecipato all’ iniziativa per promuovere lo sviluppo economico della regione, attraverso progetti sostenibili a livello locale. Verrà dunque firmato il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Si tratta di 220 milioni di euro per 66 progetti ammessi. Circa 130 milioni serviranno per progetti che riguardano la riqualificazione dei tratturi. Capofila di altri 62 comuni è Campodipietra. 19 i milioni poi per Campobasso, con due progetti, ma c’è anche il piano regolatore portuale a Termoli, e altro. Mi aspettavo non più di 50 progetti e invece ne sono arrivati più di 300” ha detto recentemente Conte e parliamo di interventi che vanno dal rafforzamento della viabilità alla realizzazione di infrastrutture e dalla valorizzazione dei prodotti e dal potenziamento dei servizi turistici alla riqualificazione dei borghi e del patrimonio naturalistico-ambientale”.

Il Presidente del Consiglio, dunque, torna venerdì in Molise dopo le visite dell’11 febbraio e del 15 aprile scorsi.