Termoli, ottobre della prevenzione: visite senologiche ed ecografia mammaria al poliambulatorio

Per sensibilizzare la comunità sull’importanza della diagnosi precoce, la Fondazione “Giovanni Paolo II”, da sempre attenta e attiva su questo fronte, propone presso il POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DI TERMOLI, in c.so Nazionale, 99, un percorso rivolto

alle donne. Cinque sedute ambulatoriali nei giorni: 11 – 12 – 18 – 19 e 26 ottobre 2019, in cui gli specialisti effettueranno una visita

senologica e un’ ecografia mammaria. Il pacchetto viene offerto allo stesso costo del ticket sanitario. E’ necessario prenotare al numero 0875.72201, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00.

La campagna è rivolta a tutti, ma in modo particolare alle donne escluse dallo screening mammografico per ragioni anagrafiche: età inferiore ai 45 anni o superiore ai 75 anni.

Si tratta di una iniziativa a favore della comunità termolese. La Fondazione ha scelto di ampliare la gamma dei propri servizi a beneficio

del Centro adriatico, con un Poliambulatorio specialistico. Un luogo in cui competenze scientifiche e tecniche, sensibilità umana, etica e

valori cristiani diventano concretamente impegno al servizio di tutti, per cure eccellenti e accessibili all’intera popolazione