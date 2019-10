In vista del via libera definitivo da parte del consiglio regionale, il piano sociale varato dalla giunta continua a essere sottoposto all’attenzione dei possibili beneficiari dei fondi stanziati per il prossimo triennio. L’ultimo incontro a Isernia, nell’aula consiliare di Palazzo san Francesco, dove è stato organizzato un confronto con i sindaci dei 24 comuni che fanno riferimento all’ambito territoriale di Isernia. Oltre a illustrate i contenuti del documento programmatico, si punta anche a raccogliere pareri e osservazioni, al fine di migliorarlo. Il nuovo piano si pone l’obiettivo di dare maggiore attenzione agli anziani e ai disabili, ma senza trascurare le altre prestazioni sociali. Per il prossimo triennio la Regione stanzierà oltre 40 milioni di euro.