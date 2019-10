Cerro al Volturno. Scontro fra tir sulla fondovalle Sangro, ferito camionista

Un camionista di 62 anni è rimasto ferito in seguito a un tamponamento fra due tir. L’incidente si è verificato in tarda mattinata sulla Fondovalle Sangro, nel tratto fra Rionero Sannitico e Cerro al Volturno. Per liberare il ferito, rimasto incastrato tra le lamiere, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Subito dopo è stato soccorso e trasportato al Veneziale di Isernia. L’uomo ha riportato fratture agli arti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulle cause dell’incidente indaga la Polizia stradale.