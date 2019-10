Il 10 ottobre del 2018 il Centro di Salute Mentale di Termoli, in collaborazione col Comune di Termoli e numerose altre istituzioni organizzò la “Prima Festa della Bellezza”.

Quest’anno l’iniziativa si replica, proprio nella data di Giovedì 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, dalle 9 alle 13 presso la sala Sant’Antonio.

I partners sono il Comune e gli Istituti Superiori di Termoli.

Sono stati invitati scolaresche, tecnici della salute mentale, autorità ecclesiastiche, forze dell’Ordine, amministratori.

In questa seconda edizione il focus viene indirizzato su un aspetto fondante di ciò che si può intendere per ‘bellezza’, cioè benessere e più in generale star bene.

In particolare, durante i mesi preparatori è stato esplorato cosa intendano per benessere i giovani di questa era iper-tecnologica, tentando di dare uno sguardo ai loro bisogni, agli obiettivi e quindi ai loro vissuti rispetto al futuro e alle relazioni, e quanto tutto ciò si riferisca al vissuto individuale e collettivo appunto dello stare bene. In effetti, è molto più agevole individuare cosa ci danneggi e ci faccia stare male piuttosto che il contrario, come numerosi studi e ricerche in questo campo ci confermano.

In occasione dell’evento, saranno mostrati i prodotti della creatività dei giovani sul tema specifico e da lì si partirà per interazioni dirette, non “didattico-seminariali”, con l’obiettivo di costituire una unica narrazione, per dare senso, trovare nessi e significati comuni, depotenziare pregiudizi e stigma.

Coordineranno l’incontro il Dr. Angelo Malinconico, la Dr.ssa Maria Immacolata Mustillo, il Dr. Alessandro Mancinella, collaboratore esterno del CSM e gli insegnanti che si sono interfacciati con gli studenti e ne hanno stimolato la creatività, per raccogliere foto, brevi video, produzioni artistiche con didascalie, racconti, poesie.

Per l’occasione è stata creata una pagina Facebook “Festa della Bellezza-10 ottobre, Termoli” e il materiale è stato raccolto attraverso gli hashtag #festadellabellezza, #cosatimancaperstarebene e #cosarendeinfelici.