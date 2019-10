Pescolanciano. Minaccia la sorella con un coltello, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Pescolanciano conclusioni indagine, a seguito denuncia presentata da una donna riferendo che dopo una lite in famiglia veniva minacciata dal proprio fratello con un coltello. Immediatamente i militari dell’Arma si attivavano recandosi presso l’abitazione dell’uomo, dove da controlli veniva rinvenuto e sequestrato un pugnale di grosse dimensioni irregolarmente detenuto. L’uomo è stato deferito all’A.G. per il reato di minaccia nei confronti della sorella.

Isernia. Marocchino denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Operazione di servizio dei carabinieri di Isernia nelle notte del 6 ottobre scorso, durante uno specifico servizio, finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma deferivano in s.l. cittadino marocchino, perché quest’ultimo, durante una perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un involucro in lattice contenente di un bilancino elettronico di precisione, 8,50 di hashish e un dose di cocaina, e somma contante di euro 360,00 suddivisa in banconote di vario taglio. Sostanza stupefacente, banconote e bilancino venivano sottoposti a sequestro.