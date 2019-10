Escursionista ferito su Monte Marrone, salvato dai Vigili del fuoco

Salvato dai Vigili del Fuoco di Isernia un escursionista che ieri si è infortunato in località Monte Marrone, nel comune di Rocchetta a Volturno. L’escursionista era impossibilitato a proseguire per una grave distorsione. Il ragazzo ha così chiesto aiuto ai Vigili del fuoco. Dopo averlo geolocalizzato, per l’esatta posizione, lo hanno raggiunto con un mezzo fuoristrada, trovandolo leggermente infreddolito. È stato prelevato e portato a valle, dove erano ad attenderlo gli altri amici escursionisti e successivamente ha raggiunto i sanitari per le cure del caso.