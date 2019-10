Campobasso, detenuto condannato per omicidio è evaso mentre era in semilibertà

Un detenuto del carcere di Campobasso e’ evaso dalla semiliberta’, per la quale usufruiva di un permesso di lavoro.

Il detenuto sarebbe dovuto rientrare nel penitenziario di via Cavour dopo una mattinata di lavoro fuori dall’istituto ma ha invece fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine che sono state estese anche alle regioni limitrofe.

L’uomo, un albanese di 45 anni, stava scontando una condanna per omicidio e ogni giorno usciva dal carcere per andare a lavorare, in questo periodo all’istituto agrario.