Scontro tra auto e suv alle porte di Venafro, perde la vita un assicuratore di 50 anni

Uno scontro frontale che si è verificato in serata sulla Casilina – nel tratto compreso tra il cimitero di Venafro e il bivio della frazione Ceppagna – è costato la vita a Mario Galderisi, assicuratore di 50 anni residente Venafro. Era alla guida di una Fiat Punto quando si è scontrato frontalmente con un’Alfa Romeo Stelvio, condotta da un uomo di 40 anni, anche lui del posto. Per Galderisi non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita sul colpo. Il conducente del Suv è invece rimasto ferito. Per liberarlo dalle lamiere accartocciate dell’auto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Veneziale di Isernia. Al momento le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri della compagnia di Venafro. Non è escluso che uno dei conducenti abbia perso il controllo della propria auto per via dell’asfalto diventato scivoloso a causa della pioggia. Il tratto della Casilina interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. Auto e tir sono stati deviati lungo percorso alternativi dalla Polizia stradale. Mario Galderisi era molto conosciuto a Venafro. Quando in città si è sparsa la voce, in tanti hanno raggiunto il luogo dell’incidente. L’incidente sulla Casilina aggrava il bilancio di una giornata cominciata malissimo sulle strade della provincia di Isernia. In mattinata uno schianto nella galleria di Rocchetta a Volturno è costato la vita a un 90enne di Castel San Vincenzo.