Cerimonia commovente al Comune di Isernia, davanti a centinaia di persone per il conferimento della cittadinanza onoraria a padre Luigi Marro, superiore dei frati Cappuccini del Sacro Cuore fino al 1985.

La sua presenza a Isernia e la sua attività pastorale sono legate a numerose iniziativa legate soprattutto al mondo dei giovani. A lui si deve la nascita di una delle prime radio libere di Isernia, Radio Amica, poi diventata Radio Tau Padre Pio, fu lui a realizzare un campo di calcio, da tennis, una palestra per la pallavolo, un teatro, un cinema parrocchiale. con lui sono cresciute generazioni di giovani diventati la classe dirigente di Isernia di questi anni. E lo hanno aspettato in tanti quando è arrivato a Palazzo san Francesco, in tanti lo hanno accompagnato nell’aula consiliare e in tanti lo hanno applaudito quando ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco d’Apollonio.

Presente a ringraziare padre Luigi e la città di Isernia anche Raffaele Tancredi il sindaco di Cervinara commosso per l’onore riservato al suo concitadino. Ora padre Luigi vive a san Giovanni Rotondo nella casa di riposo dei frati Cappuccini ma siamo certi che un pezzo del suo cuore è rimasto a Isernia.