Isernia. Amministratori in campo per salvare Senologia e l’ospedale Veneziale

Un incontro urgente con i commissari Asrem per studiare tutte le soluzioni possibili per salvare il servizio di senologia del Veneziale. Ma soprattutto per evitare che l’ospedale finisca per chiudere o comunque per essere pesantemente ridimensionato, visto che questo non è primo e – si teme – nemmeno l’ultimo taglio ai danni della sanità locale. Lo ha chiesto il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, durante la manifestazione di protesta organizzata davanti a Palazzo San Francesco per tenere alta l’attenzione sul problema. Al sit-in davanti alla sede del municipio, oltre a diversi amministratori e consiglieri comunali, hanno partecipato anche i sindaci di Macchiagodena, Pescolanciano, Roccamandolfi e Sessano del Molise. Presenti tra gli altri anche i rappresentanti del comitato “In seno al problema”, Emilio Izzo e Oreste Scurti, e il consigliere regionale Filomena Calenda che domani si incatenerà davanti alla sede del consiglio regionale. Questa – ha detto – è una battaglia trasversale che non riguarda solo Isernia, ma serve a tutelare tutte le donne molisane. Anche per il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, il diritto alla salute è un problema che riguarda tutti i cittadini della nostra regione, non solo quelli isernini. Per questo occorre lottare compatti in vista della ridefinizione del piano operatori.