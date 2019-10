Castelpetroso. Polizia di Stato in festa per la ricorrenza del patrono San Michele Arcangelo

Familiari degli agenti, scolaresche, autorità e cittadini. In tanti hanno partecipato alla cerimonia organizzata in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Il primo atto al santuario della Madonna dell’Addolorata di Castelpetroso, per la messa celebrata dal vescovo della diocesi di trivento, mons. Claudio Palumbo. Poi tutti in questura, a Isernia, per il Family Day. Un’occasione importante per stare tutti insieme, ma anche per riflettere sul ruolo della polizia di stato, del suo rapporto con i cittadini e sui prossimi obiettivi da raggiungere. Avanti su questa strada, dunque, cercando di fare sempre meglio. In cima alla lista delle priorità il questore di Isernia mette come il potenziamento dei servizi di prevenzione. Ma anche la lotta allo spaccio di stupefacenti.