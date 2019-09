Fondi editoria, Assostampa: chiederemo alla Finanza di verificare l’impiego delle somme

La chiusura de ‘Il Quotidiano del Molise‘ non può essere riconducibile alla modifica alla legge sul sostegno all’editoria. E’ la posizione ferma del presidente dell’associazione della stampa del Molise, Giuseppe Di Pietro che torna sulla proposta dalla Giunta regionale e approvata martedì scorso dal Consiglio.

Di Pietro, in una intervista all’Ansa, è tornato sulle polemiche sollevate negli ultimi giorni sulle colonne del quotidiano.

La battaglia sul sostegno pubblico all’editoria, ha ricordato il presidente di Assostampa, è partita anni fa grazie al sindacato dei giornalisti”; poi, precisando che non si tratta di un “fatto consequenziale alle polemiche”, ha annunciato che, la prossima settimana, verrà richiesto, con un esposto alla Guardia di Finanza, un accertamento sulla destinazione dei fondi pubblici all’editoria e su come sono stati spesi dalle aziende”.

“Ci sono state aziende – ha ricordato ancora Di Pietro – che hanno chiesto di essere ammesse al beneficio, non so se poi accordato oppure no – ha spiegato – senza rendicontare alcun dipendente assunto. Per questo, il sindacato chiederà di verificare gli stati patrimoniali degli editori e come hanno acquisito negli anni il loro patrimonio. Tutto ciò – ha osservato Di Pietro – a tutela del bene pubblico e soprattutto dei giornalisti e su questo terreno andremo avanti anche con l’Inpgi. Un giornale che chiude – termina – rappresenta un fallimento per tutti, e ci dispiace, pero’ bisogna vedere quali sono le vere cause”.