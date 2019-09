Punto nascita di Termoli, discusso il ricorso al Consiglio di Stato. Attesa per la decisione

Futuro del punto nascita di Termoli.

Oggi udienza al Consiglio di Stato sull’appello proposto dalla struttura commissariale e dai ministeri competenti contro il provvedimento di riapertura stabilito dall’ordinanza cautelare del Tar Molise arrivata due mesi fa.

A difendere il presidio del San Timoteo c’erano gli avvocati Vincenzo Fiorini, per lo studio Iacovino, e Laura Venittelli, in rappresentanza dei Comuni e delle mamme del Basso Molise.

Per ribaltare la decisione del Tar è intervenuto, invece, l’avvocato Franco Gaetano Scoca per l’Asrem e l’Avvocatura generale dello Stato che ha così ribadito il proprio orientamento negativo. La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

La discussione si è conclusa e ora si attende la decisione dei giudici di Palazzo Spada.