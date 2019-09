Medaglia al Comune di Frosolone per il sacrificio dei fratelli Colaneri, morti durante la Grande Guerra

Renato, Alberto e Giuseppe Colaneri erano tre fratelli originari di Frosolone. Allo scoppio della prima guerra mondiale furono chiamati a servire la Patria. Persero tutti e tre la vita per ferite riportate in combattimento. Il capitano Renato sul Monte Pasubio, il sottotenente Alberto a Santa Maria di Tolmino. Stessa sorte per il sottotenente Giuseppe: morì in un ospedaletto da campo del Nord Est. Con una cerimonia organizzata a Frosolone, il Comando Militare Esercito “Molise”, su mandato dello Stato Maggiore dell’Esercito, ha voluto ricordare e rendere omaggio ai fratelli Colaneri, consegnando una medaglia commemorativa al Comune in cui vivevamo i tre fratelli morti durante la grande guerra. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le scolaresche. Dopo la messa celebrata nella chiesa di San Pietro Apostolo, si è formato un corteo che ha raggiunto il monumento dei caduti per la cerimonia conclusiva, con la consegna della medaglia commemorativa. Da oggi sarà parte integrante del gonfalone del Comune di Frosolone. Giunto da Piacenza, alla cerimonia ha partecipato anche un pronipote dei fratelli Colaneri, il medico chirurgo Renato Pricolo. Porta il nome di uno dei tre sottufficiali morti in guerra.