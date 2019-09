Campobasso, Tramontano chiede una seduta del Consiglio comunale sull’edilizia scolastica

Una seduta monotematica del Consiglio comunale di Campobasso dedicata all’edilizia scolastica. L’ha richiesta il consigliere della Lega Alberto Tramontano, a poco più di una settimana dalla ripresa delle attività didattiche. Una richiesta per altro sostenuta anche dagli altri colleghi di opposizione. Lezioni regolari in tutte le scuole della città, dunque nonostante alcuni edifici siano stati riaperti pur presentando grosse criticità. Il consigliere della Lega lo ha ricordato al sindaco Gravina ed anche all’assessore Cretella che nel corso della passata consiliatura aveva fatto della sicurezza delle scuole il proprio cavallo di battaglia, inducendo l’allora sindaco Battista ad intervenire. Ora le parti sono invertite, con il Movimento 5Stelle alla guida della città. E la richiesta di fare il punto sulla situazione delle scuole, a Campobasso, parte proprio dai quei banchi di opposizione dove il sindaco Gravina, e gli attuali assessori Cretella, Felice e Praitano sedevano fino a pochi mesi fa. Tramontano ha ricordato come sia ormai noto l’esito dello studio sulla vulnerabilità sismica commissionato nel 2016 dalla Giunta comunale e realizzato dall’Unimol, con conclusioni, parole del consigliere, che destano preoccupazione e richiederebbero interventi su almeno cinque edifici scolastici. Si tratta della scuola secondaria e primaria D’Ovidio, di quella per l’infanzia di via Jezza, della materna di via Crispi, in via Berlinguer, dell’asilo nido di via Verga e della scuola dell’infanzia di via Tiberio. “La Giunta comunale guidata dal sindaco Gravina non può non sentire l’urgenza di considerare le conclusioni dello studio – ha commentato Tramontano – e deve dare risposte chiare e tempestive alle famiglie che credono di portare i propri figli in scuole sicure e a norma. Richiedere sicurezza e funzionalità degli edifici scolastici – ha concluso il consigliere di opposizione – è una battaglia di civiltà ed è un dovere di chi amministra”.