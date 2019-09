L’Adoc, l’associazione dei consumatori, attraverso le sedi territoriali, sta mettendo in guardia i cittadini su alcune truffe che vedono malintenzionati tentare di carpire dati personali e codici di accesso, con lo scopo di svuotare conti corrente e/o carte di pagamento.

Il truffatore – spiega l’Adoc -invia una mail (il cui mittente sembra essere la banca o Poste Italiane) di contenuto allarmante o accattivante che spinge il cliente a cliccare sul link presente nel testo e a connettersi a un sito fittizio, che solo in apparenza sé identico a quello della propria banca o istituto di credito. Si chiedono dunque, informazioni personale: nome utente, password di accesso all’Internet Banking, numero del cellulare, estremi della carta e anche codici finanziari di autorizzazione ricevuti.

L’Adoc Molise, in una nota, ricorda di tenere a mente alcuni consigli per non incappare in trappole truffaldine e per evitare che i propri conti e risparmi vengano rubati; banche, Poste Italiane o istituti di credito non inviano MAI e-mail o sms con messaggi allarmanti su blocco del conto, pagamenti insoluti o addebiti inaspettati, e richiedono MAI i dati riservati delle carte di pagamento; in caso arrivi una e-mail che fa richiesta di dati personali, è opportuno recarsi personalmente presso il proprio istituto di credito, oppure chiamate la filiale, prima di rispondere in maniera avventata a mail false e pericolose; conservare con cura nome utente, password e codice dispositivo del l proprio account di home banking e non renderli MAI noti ad altri.

L’Adoc ricorda anche di non collegarsi mai al sito indicato nella mail. I truffatori, oltre a mail ed sms potrebbero anche chiamare a telefono, che potrebbe sembrare quello di Poste o della banca, ma non lo è. Dunque non rispondere né comunicare MAI al telefono gli estremi della vostra carta o il codice dispositivo dell’Home-Banking generato dal token o dal dispositivo di sicurezza messo a disposizione della banca o dalle Poste; NON fornire MAI a terzi alcuna credenziale e/o dato personale, né comunicare MAI codici personali o temporanei ad estranei.