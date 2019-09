Maltrattamenti in famiglia, arrestato dalla Polizia un giovane tossicodipendente di Termoli

Da tempo aveva continui comportamenti violenti,sia fisici sia verbali, nei confronti del padre,invalido al 100%, e della zia, con i quali abitava. Li costringeva così a dargli i soldi per procurarsi la droga. Soldi e anche oggetti preziosi. Un giovane, di Termoli, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale Ordinario di Larino. Maltrattamenti in famiglia ed estorsione i reati contestati. I familiari erano esasperati dal comportamento vessatorio, spesso sotto gli effetti della droga. Provati fisicamente e psicologicamente si sono rivolti alla Polizia. Non ce la facevano più a sopportare il clima di violenza nel quale erano costretti a vivere. Le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge 69/2019, denominata “Codice Rosso”, prevedono che l’Autorità Giudiziaria e gli organi di polizia si adoperino nell’immediatezza nel caso di determinate ipotesi di reato, tra cui quello di maltrattamenti in famiglia, per assicurare il massimo livello di tutela nei confronti di vittime particolarmente vulnerabili.

Il giovane arrestato, con precedenti per reati contro la persona, durante l’esecuzione della misura cautelare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, sequestrati.