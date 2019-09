Torna a parlare del Molise, il premier Conte, una regione che conosce bene, come ha più volte ripetuto. Lo ha fatto anche a Lecce, nel corso delle giornate del Lavoro, organizzate dalla Cgil. Un appuntamento durante il quale ha avuto modo di confrontarsi con il segretario generale Landini, a cui ha confermato l’impegno del governo a ridurre le tasse per favorire la ripresa dell’economia e dei posti di lavoro. E Conte ha di nuovo citato il Molise, preso ad esempio con i contratti istituzionali di sviluppo, “uno strumento – ha ribadito il presidente del Consiglio – che ha questa caratteristica: quella di lanciare un territorio con una visione integrata”.

Conte ha riferito di aver incontrato a Campobasso un sacco di sindaci dell’area coinvolta, le parti sociali, gli imprenditori, tutti gli stakeholder – ha aggiunto – interessati a cui è stato detto che per ottenere i soldi, i progetti, avrebbero dovuto immaginare progetti in linea con quel territorio che loro stessi conoscono meglio di chiunque”.

Il presidente ha rivelato la sua sorpresa al secondo arrivo in città, quando si è trovato di fronte alla risposta dei sindaci e degli imprenditori, a cui aveva detto che era inutile portare con la forza, semmai del governo, una singola impresa sul territorio, ma c’era bisogno di creare sistema: “E’ stato un successo enorme – ha dichiarato alla platea di Lecce – ci saremmo aspettati 20, 30, 50 progetti, in Molise è stato superato il numero di 300 e c’è di tutto: valorizzazione del territorio, risorse naturali, nuove attività produttive percorsi enogastronomici e turistici, di tutto”.

Conte ha annunciato la firma di contratti istituzionali di sviluppo per Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tornerà in regione per la sottoscrizione degli accordi ai primi di ottobre.