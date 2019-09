Scontro sulla Bifernina alle porte di Termoli, con conseguenze che potevano essere molto più gravi per gli occupanti delle vetture. Sono state ben cinque le auto coinvolte nell’incidente stradale avvenuto intorno alle ore 14 sulla statale 647, di fronte alla cantina Val Biferno. Scenario da brividi agli occhi dei soccorritori con una Panda vecchio modello completamente ribaltata e schiacciata su se stessa, che ha fatto temere il peggio sul guidatore, rimasto ferito e non in pericolo di vita. L’uomo è stato trasferito nel Pronto Soccorso del San Timoteo. Insieme a lui altre due persone sono state portate in ospedale, due donne a bordo della Punto, con la quale dalle prime ricostruzione si è scontrata la Panda. Coinvolte anche un’altra Panda, una Fiat Brava e una 500X. Per fortuna gli occupanti sono rimasti illesi. Sul posto per i rilievi la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti rimasti incastrati nelle lamiere.