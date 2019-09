Campobasso, era ai domiciliari a spacciare: arrestata una donna

Sorpresa di nuovo a spacciare, mentre era agli arresti domiciliari, la donna che qualche giorno fa era stata arrestata perché aveva trasformato un bad and breakfast nel suo personale punto vendita della droga. Coinvolta in diverse indagini e nota alle forze di polizia, la donna di Campobasso è stata sorpresa nel primo pomeriggio mentre consegnava alcune dosi a un paio di assuntori. Tutto questo in pieno giorno in via Quircio, una traversa di via Monforte, zona di edilizia popolare nel quartiere a ridosso di Fontanavecchia. Le auto della Polizia non sono passate inosservate e, sotto un temporale scrosciante, gli agenti hanno prima bloccato e poi perquisito la spacciatrice. Dalle notizie apprese, gli agenti della squadra Volante del capoluogo hanno trovato in casa della indagata alcune migliaia di euro in contanti. Le dosi sequestrate, alcuni grammi di droga, sarebbero crak. Un mix ottenuto da cocaina e alcune sostanze chimiche. Qualche settimana fa, la donna era stata scoperta a vendere cocaina ed eroina in una bed and breakfast di via Garibaldi. Nella camera riceveva clienti e spacciava. Oggi pomeriggio i tre sono stati portati in questura a Campobasso. La donna, che era a casa agli arresti domiciliari, è stata arrestata.