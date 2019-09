Un’opportunità in più per favorire gli studenti dell’università del Molise, quella di poter viaggiare gratis sui mezzi di trasporto regionali e alcuni extraregionali, da ottobre a giugno 2020, purché effettuino l’immatricolazione, pagando la prima rata di 156 euro o l’iscrizione agli anni successivi al primo entro il 20 settembre. Sarà possibile quindi, a queste condizioni, viaggiare gratis da tutti i comuni del Molise e da Benevento e Foggia alla volta dell’università e inoltre avere anche a disposizione le navette bus su 5 linee dedicate. Per i ragazzi molisani requisiti saranno: la residenza in regione; aver perfezionato l’immatricolazione al 20 settembre o l’iscrizione ad anni successivi, sia per laurea triennale che magistrale; essere iscritti al massimo al secondo anno fuori corso, età inferiore ai 26 anni; stessi requisiti, tranne quello della residenza in Molise, anche per le navette gratuite che copriranno le seguenti tratte: Benevento- Campobasso a/r; Foggia- Campobasso a/r; Venafro- Isernia- Pesche- Campobasso a/r; Campobasso- Pesche a/r ; collegamento per le varie sedi universitarie.