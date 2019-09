Lunedì sera è arrivata una segnalazione alla Sala Operativa della Questura per una rissa in atto tra numerose persone presso il Terminal degli autobus in Piazza della Repubblica, in pieno centro cittadino. Immediatamente sono state allertate due Volanti ed i poliziotti, prontamente, hanno raggiunto la Piazza riuscendo a bloccare due persone, mentre le altre che partecipavano alla rissa, almeno tre, si sono date alla fuga nei vicoli adiacenti, riuscendo a dileguarsi, complice il buio dell’ora serale. I due giovani fermati, extracomunitari, avevano numerose ferite ed escoriazioni sul volto e sul corpo e per tali motivi sono stati soccorsi da personale medico giunto nel frattempo sul luogo, sempre allertato dalla Sala Operativa. Condotti in Questura, per gli accertamenti di rito, i due sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per il reato di rissa, anche grazie, soprattutto, al prezioso contributo di alcuni cittadini che hanno permesso di chiarire la dinamica degli eventi. In corso vi sono accertamenti di Polizia Giudiziaria per risalire all’identificazione delle altre persone che sono riuscite a dileguarsi.