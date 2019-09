Assemblea della Lega italiana lotta tumori, i risultati dei progetti realizzati a Isernia

L’Assemblea Ordinaria dei soci della LILT – Sezione Provinciale di Isernia – è convocata, presso la sede di Via Berta, in prima convocazione, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 08.00 e, qualora occorresse, alle ore 18.30 in seconda convocazione. L’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-Comunicazioni della Presidente,

– Presentazione dei risultati dei progetti realizzati nel 2018,

– Approvazione del bilancio preventivo 2020,

– Varie ed eventuali.

A norma di regolamento hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti nell’anno in corso.

Gli iscritti possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega.