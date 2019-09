Macchia d’Isernia celebra il vino – prodotto che da sempre lega la sua storia a quelle del territorio comunale – e lo fa con “Macchia DiVino – 46esima mostra mercato del vino e dei sapori”, evento di cultura enogastronomica che si terrà nel centro storico del paese sabato 21 e domenica 22 settembre.

Una “passeggiata” tra i sapori, con un menù preparato grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi del Molise e abbinato a grandi vini del territorio regionale, con la consulenza dell’Associazione Italiana Sommelier Molise. Ma anche due giorni di premi, concorsi e storia con la sfilata in costume dei bambini, quella dei carri allegorici e il pranzo della tradizione della domenica.

Il programma:

Sabato 21 settembre

Al Castello Baronale

Si parte alle 11.30 di sabato 21 settembre con l’inizio del concorso “Ercole”, dedicato alla “migliore Tintilia del Molise” che verrà individuata da un panel di esperti dell’Ais. Alle 12.30 apre la mostra fotografica di Tito Santoro.

In Piazza Elena

Alle 16 ci sarà la sfilata dei bambini con il costume tipico e l’esibizione del gruppo folklorico “I Dragoni del Molise”. Dalle 17.00 la divertente sfilata dei carri allegorici dedicati al nettare degli dei.

Al Castello Baronale

Alle 17 si terrà la degustazione di Tintilia guidata da Carlo Pagano, pluripremiato sommelier dell’Ais Molise; alle 18 verrà presentato il progetto del premio “Ercole” che vedrà poi alle 19 la premiazione.

Nel Centro storico

Dalle 19.30 in un percorso che si snoderà in tutto il centro storico aprirà il tour enogastronomico, con una selezione di vini in abbinamento. Musica dal vivo in Piazzetta Lemme con i “10 July Acoustic Duo” e in Porta a Basso con “Les Garçons de Belleville”.

Domenica 22 settembre

In Piazza Elena

Alle 11.30 ci sarà la premiazione dei carri allegorici; dalle 12.30 si terrà il pranzo della tradizione. Musica dal vivo con “Ue Man!”, tributo a Pino Daniele.

“Macchia DiVino – 46esima mostra mercato del vino e dei sapori” è un evento promosso dal Comune di Macchia d’Isernia, con il patrocinio della Regione Molise, organizzato dalla Pro Loco Maccla, con la collaborazione dell’associazione culturale Origami, Macchia Domani for Pina, Macchia Blues, CIF regionale del Molise, Associazione Italiana Sommelier del Molise, Federazione Italiana Cuochi del Molise.